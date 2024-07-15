«Хотелось бы попасть в финал WTA». Циньвэнь — о ближайших целях

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что её ближайшие цели — это турнир в Палермо и Олимпиада в Париже.

«Не заглядываю далеко вперёд: сначала Палермо, потом — Олимпиада. Мне бы хотелось попасть на финал WTA, но сейчас я думаю о турнире за турниром», — приводит слова Циньвэнь пресс-служба турнира в Палермо.

В первом круге Циньвэнь сыграет с 96-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Сарой Эррани. Турнир в Палермо с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой турнира является Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

Ранее Циньвэнь высказалась о своей прошлогодней сопернице по финалу в Палермо Ясмин Паолини.