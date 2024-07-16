Алькарас рассказал, какой аспект игры он тренировал перед матчем с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, над каким аспектом своей игры он работал больше всего перед финальным матчем Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.

«В выходные дни я тренировал подачу. Я был очень сосредоточен на подаче, чтобы стать лучше в этом аспекте. Думаю, я становился лучше в каждом матче, в котором играл. Я очень рад, что в финале у меня получилось подавать так, как я хотел, потому что это было мое главное оружие в этом матче», — приводит слова Алькараса Tennis Major.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP.