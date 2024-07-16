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Алькарас рассказал, какой аспект игры он тренировал перед матчем с Джоковичем

Алькарас рассказал, какой аспект игры он тренировал перед матчем с Джоковичем
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, над каким аспектом своей игры он работал больше всего перед финальным матчем Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.

«В выходные дни я тренировал подачу. Я был очень сосредоточен на подаче, чтобы стать лучше в этом аспекте. Думаю, я становился лучше в каждом матче, в котором играл. Я очень рад, что в финале у меня получилось подавать так, как я хотел, потому что это было мое главное оружие в этом матче», — приводит слова Алькараса Tennis Major.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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