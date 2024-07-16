Алькарас рассказал, какой аспект игры он тренировал перед матчем с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, над каким аспектом своей игры он работал больше всего перед финальным матчем Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.
«В выходные дни я тренировал подачу. Я был очень сосредоточен на подаче, чтобы стать лучше в этом аспекте. Думаю, я становился лучше в каждом матче, в котором играл. Я очень рад, что в финале у меня получилось подавать так, как я хотел, потому что это было мое главное оружие в этом матче», — приводит слова Алькараса Tennis Major.
Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.
21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|2
|6 4
- 16 июля 2024
-
00:01
- 15 июля 2024
-
23:40
-
23:27
-
23:14
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:32
-
22:07
-
22:03
-
21:48
-
21:30
-
21:23
-
21:17
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
19:19
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:41
-
18:25
-
18:17
-
18:12
-
18:04
-
17:51
-
17:45