Алькарас: во время гола в ворота Испании, я проезжал мимо паба, где праздновали англичане

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, как он смотрел финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).

«Смотреть матч было сложно. Сначала мне пришлось пойти сдавать антидопинговые тесты, где я смотрел его по телефону. Потом дома я посмотрел около 20 минут по телевизору. Первый гол, поскольку он был сразу после перерыва, я ещё успел застать. Затем я сел в такси, чтобы поехать на праздничный ужин. Когда ехал, увидел, как английские болельщики празднуют в одном из пабов. Это был спойлер.

Второй гол сборная Испании забила, как только я приехал. Я увидел только его и не знал, был офсайд или нет, поэтому не выходил из такси, пока не подтвердили, что все в порядке», — приводит слова Алькараса AS.

В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.

Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.