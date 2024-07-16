Алькарас рассказал, какому футболисту он написал сразу после окончания Евро-2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что написал капитану сборной Испании по футболу Альваро Морате после окончания Евро-2024.

«Одно из первых, что я сделал по окончании матча, — написал Альваро Морате, чтобы пожелать ему удачи и много сил», — приводит слова Алькараса издание AS.

В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.

Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.