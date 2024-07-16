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Алькарас рассказал, какому футболисту он написал сразу после окончания Евро-2024

Алькарас рассказал, какому футболисту он написал сразу после окончания Евро-2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что написал капитану сборной Испании по футболу Альваро Морате после окончания Евро-2024.

«Одно из первых, что я сделал по окончании матча, — написал Альваро Морате, чтобы пожелать ему удачи и много сил», — приводит слова Алькараса издание AS.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.

Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

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