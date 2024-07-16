Паолини рассказала, состоит ли сейчас в романтических отношениях

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, состоит ли сейчас в романтических отношениях, а также, как любовь влияет на спорт.

«Сейчас у меня нет романтических отношений. Но я думаю, что отношения, если они здоровые, могут пойти на пользу», — сказала Паолини в интервью Vogue Italia.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:6. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.