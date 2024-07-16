Рафаэль Надаль оценил перспективы карьеры Карлоса Алькараса

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о соотечественнике Карлосе Алькарасе, который стал победителем Уимблдона-2024.

«У меня сложилось впечатление, что мы говорим об игроке, который станет одним из лучших в истории. Это моё чувство. Он игрок с огромным потенциалом. Жизнь может быстро измениться, это правда. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но сегодня, если нам нужно предсказать, что произойдет в его карьере, мы предсказываем удивительные вещи», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Алькарас стал вторым испанцем в истории, выигравшим Уимблдон более одного раза. Первым стал Рафаэль Надаль. Однако Карлос стал первым в истории своей страны, кому удалось выиграть Уимблдон два года подряд.

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