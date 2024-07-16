Доминик Тим получил прощальный подарок от организаторов турнира в Швейцарии

Объявивший о завершении карьеры австрийский теннисист экс третья ракетка мира Доминик Тим получил от организаторов турнира категории ATP-250 в Гштаадте (Швейцария) памятный подарок.

После матча первого круга турнира в Швейцарии с перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом (3:6, 7:5, 6:7) Тиму подарили сувенирную тарелку с надписью «Danke Dominik».

30-летний Тим – чемпион US Open — 2020, в финале которого отыгрался со счёта 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева. Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году). Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP: в 2019 году он в трёх партиях уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу (7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7)), а в 2020-м проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 6:4, 6:7 (2:7), 4:6). Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, которая беспокоит его до сих пор.

В мае этого года он объявил о завершении спортивной карьеры в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене.