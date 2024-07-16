Энди Маррей попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии издания ESPN. В рейтинге Маррей занял 80-е место. При выборе учитывали только результаты с 2000 года. На этой неделе назвали 25 спортсменов, которые занимают с 100-го по 76-е место.

Энди Маррей трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, девять лет подряд входил в десятку лучших (2008–2016), двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.

На Уимблдоне-2024 Маррей играл только в парном разряде в дуэте со своим братом Джейми, они уступили в первом круге. Тогда, 4 июля, он провёл один из последних матчей в своей карьере. Организаторы провели эмоциональную церемонию в честь трёхкратного победителя турниров «Большого шлема». Он должен был сыграть в миксте с Эммой Радукану, но они были вынуждены сняться с турнира из-за травмы партнёрши.

Энди Маррей планирует сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция). После этого он, скорее всего, завершит карьеру.