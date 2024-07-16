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Опелка выиграл первый матч уровня ATP за два года на турнире в Ньюпорте

Опелка выиграл первый матч уровня ATP за два года на турнире в Ньюпорте
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Американский теннисист Райлли Опелка в первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).

Ньюпорт. 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 23:20 МСК
Констан Лестьенн
94
Франция
Констан Лестьенн
К. Лестьенн
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 6 2
6 		2 7 7
         
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Встреча продлилась 2 часа 5 минут. В её рамках Опелка 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Лестьенна три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Последний раз американец играл на уровне ATP в августе 2022 года. Теннисист пропустил 15 месяцев из-за травмы бедра. В ноябре 2023 года он выиграл один матч на «челленджере» в Шарлоттсвиле, но снялся со второго круга из-за травмы руки и с тех пор не выступал.

Во втором круге турнира в Ньюпорте Опелка сыграет с 25-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино.

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