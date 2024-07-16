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Тренер Алькараса заявил, что Карлосу важно не подхватить «звёздную» болезнь

Тренер Алькараса заявил, что Карлосу важно не подхватить «звёздную» болезнь
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Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, заявил, что его подопечному важно не подхватить «звёздную» болезнь.

«Понятно, что победа в четырёх турнирах «Большого шлема» в столь юном возрасте вызывает определённые эмоции, кругом все говорят о тебе, но мы должны стараться сохранять спокойствие и хорошо работать, чтобы теннис продолжал приносить радость. Мы должны продолжать прогрессировать. Думаю, что в 21 год нельзя перестать расти. Мы должны двигаться вперёд и сохранять мотивацию побеждать в каждом турнире, в котором участвуем», — приводит слова Ферреро пресс-служба ATP.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, третья ракетка мира Алькарас победил в трёх сетах второго номера рейтинга ATP серба Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6) и во второй раз подряд стал чемпионом Уимблдона.

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