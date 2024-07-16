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«Чем важнее турнир я проиграю, тем больше резонанс». Джокович — о СМИ

«Чем важнее турнир я проиграю, тем больше резонанс». Джокович — о СМИ
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о реакции СМИ на его поражения.

«Логично, что люди говорят об этом сейчас, кажется, что вы всегда ищете подобные заголовки и грандиозные новости. Многие люди недовольны тем, что я по-прежнему в числе лучших, поэтому они будут с нетерпением ждать этих перемен. Это неотъемлемая часть моей спортивной карьеры, и мне всегда удаётся работать, выступать и жить с этим. Очевидно, что чем важнее турнир я проиграю, тем больше будет резонанс в СМИ», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В воскресенье, 14 июля, Джокович встретился в финале Уимблдона с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.

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