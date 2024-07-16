Российская теннисистка 13-я ракетка мира Людмила Самсонова поделилась оригинальной фотосессией на своей странице в социальных сетях.

Спортсменка позирует в спортивном облегающем костюме с ракеткой и повязкой на голове. На одном из фото она одета в джинсовку.

Фото: Из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: Из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: Из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: Из личного архива Людмилы Самсоновой

Напомним, на завершившемся в субботу, 13 июля, женском Уимблдоне-2024 25-летняя Самсонова дошла до 1/16 финала. В матче третьего круга российская теннисистка в двух сетах уступила соотечественнице Анне Калинской со счётом 6:7 (4:7), 2:6. В июне она стала победительницей травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Всего на счету Самсоновой пять титулов в одиночном разряде на турнирах уровня WTA. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — 1/8 финала (Уимблдон-2021, US Open — 2022).