«Не был уверен, буду ли играть в этом году». Опелка — о возвращении в теннис

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал своё возвращение в теннис после длительного перерыва.

«Всё было очень мило. Мне потребовалось время, чтобы найти некоторые вещи. Вначале у меня получалось возвращаться, что было странно, а подача не шла. Потом подача вернулась, и всё закончилось тем, на чём я остановился. Было приятно вернуться. Мне показалось, что прошло больше двух лет. Все ещё нахожусь на плаву и пытаюсь разобраться во всём.

Это часть спорта. К счастью, я чувствую себя так, будто возвращаюсь с того места, на котором остановился в Вашингтоне. С того места, где был пару месяцев назад, это большой шаг для меня. Не был уверен, буду ли я играть в этом году или нет. Но на данный момент чувствую себя очень хорошо в своём теле. Каждую неделю ситуация меняется, но она определённо движется в правильном направлении», — сказал Опелка на пресс-конференции.

Напомним, Ралли Опелка в первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).

Последний раз американец играл на уровне ATP в августе 2022 года. Теннисист пропустил 15 месяцев из-за травмы бедра. В ноябре 2023 года он выиграл один матч на «челленджере» в Шарлоттсвиле, но снялся со второго круга из-за травмы руки и с тех пор не выступал.