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«Будет весело». Опелка — о предстоящем матче второго круга в Ньюпорте с Маннарино

«Будет весело». Опелка — о предстоящем матче второго круга в Ньюпорте с Маннарино
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Американский теннисист Райлли Опелка поделился ожиданиями перед матчем второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США), где он встретится с действующим чемпионом турнира 25-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино.

«Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Не играл в такой большой теннис уже два года. Но Адриан очень крут, он защищает титул чемпиона, очень хорош на траве, сложный соперник. Давно не встречался с парнями его уровня и давно не играл с левшой, так что будет весело. Отличная проверка для меня и хорошая возможность ещё раз взглянуть на топ-парня», — сказал Опелка на пресс-конференции.

Ньюпорт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Адриан Маннарино
25
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Напомним, Ралли Опелка в первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).

Последний раз американец играл на уровне ATP в августе 2022 года. Теннисист пропустил 15 месяцев из-за травмы бедра. В ноябре 2023 года он выиграл один матч на «челленджере» в Шарлоттсвиле, но снялся со второго круга из-за травмы руки и с тех пор не выступал.

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