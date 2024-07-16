«Будет весело». Опелка — о предстоящем матче второго круга в Ньюпорте с Маннарино

Американский теннисист Райлли Опелка поделился ожиданиями перед матчем второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США), где он встретится с действующим чемпионом турнира 25-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино.
«Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Не играл в такой большой теннис уже два года. Но Адриан очень крут, он защищает титул чемпиона, очень хорош на траве, сложный соперник. Давно не встречался с парнями его уровня и давно не играл с левшой, так что будет весело. Отличная проверка для меня и хорошая возможность ещё раз взглянуть на топ-парня», — сказал Опелка на пресс-конференции.
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Напомним, Ралли Опелка в первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).
Последний раз американец играл на уровне ATP в августе 2022 года. Теннисист пропустил 15 месяцев из-за травмы бедра. В ноябре 2023 года он выиграл один матч на «челленджере» в Шарлоттсвиле, но снялся со второго круга из-за травмы руки и с тех пор не выступал.
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