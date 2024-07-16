Екатерина Макарова вышла во 2-й круг турнира в Венгрии, где может сыграть с Дианой Шнайдер
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Российская теннисистка 183-я ракетка мира Екатерина Макарова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В первом раунде она в двух сетах обыграла хозяйку корта Тимю Бабош — 6:3, 6:1.
Будапешт. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 11:10 МСК
183
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
259
Тимя Бабош
Т. Бабош
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Россиянка ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.Теннисистка из Венгрии не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из четырёх.
В 1/8 финала соревнований в будапеште Макарова встретится с победительницей другого российско-венгерского противостояния между первой сеяной на турнире Дианой Шнайдер и Фанни Штолляр (280-я в рейтинге WTA).
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