«Чувствует, что это другое». Отец Линетт — об ожиданиях от Олимпиады

Томаш Линетт, отец польской теннисистки Магды Линетт, рассказал, что рассчитывает на хорошую игру дочери на Олимпиаде в Париже, а также считает, что в первом раунде важно иметь лёгкого соперника.

«Это следующий этап, следующий турнир. Вот как нужно к этому подойти. В этом году у нас пять соревнований, к которым нам нужно прийти в форму: четыре турнира «Большого шлема» и Олимпиада.

Магда чувствует, что это другое. Хотя это ощущение, наверное, придёт только тогда, когда она доберётся до места и войдёт в Олимпийскую деревню. Важно иметь относительно лёгкого соперника в первом раунде. После этого может произойти всё что угодно», — приводит слова Томаша Линетта Eurosport.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.