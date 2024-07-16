Алькарас впервые в карьере примет участие в турнире в Роттердаме в 2025 году

Итальянский журналист Марио Боккарди сообщил, что испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере примет участие в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) в 2025 году. Также в этом турнире примет участие итальянский теннисист Янник Синнер.

«Карлос Алькарас примет участие в турнире ATP-500 в Роттердаме в следующем году. Янник Синнер тоже будет там», — написал Боккарди в социальных сетях.

Турнир в Роттердаме пройдёт на закрытых хардовых кортах с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:4.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.