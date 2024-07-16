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Чемпион «Ролан Гаррос» Панатта: Джокович больше не выиграет у Алькараса и Синнера

Чемпион «Ролан Гаррос» Панатта: Джокович больше не выиграет у Алькараса и Синнера
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Бывший теннисист, победитель «Ролан Гаррос» — 1976 итальянец Адриано Панатта высказался о противостоянии экс первой ракетки мира серба Новака Джоковича с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и двукратным чемпионом Уимблдона испанцем Карлосом Алькарасом.

«Джокович вышел в финал Уимблдона, легко обыграв Руне, который бьёт себя в грудь, но в то же время нужно признать, что против Музетти я немного заблуждался по поводу быстрого окончания игры. С другой стороны, против Алькараса было заметно, что Новак сильно ему уступает.

Карлос очень силён сейчас. Он и Синнер занимают лидирующие места в рейтинге. Эту логику построения рейтинга на результатах, полученных в прошлом году, я не понимаю, но Джокович больше не выиграет у Алькараса и Синнера», — приводит слова Панатты Corriere Dello Sport со ссылкой на подкаст «телефонный звонок».

Напомним, в воскресенье, 14 июля, третья ракетка мира Алькарас победил в трёх сетах второго номера рейтинга ATP серба Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6) и во второй раз подряд стал чемпионом Уимблдона. Янник Синнер дошёл до четвертьфинала Уимблдонского турнира, в котором уступил россиянину Даниилу Медведеву.

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