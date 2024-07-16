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Netflix в 2025 году выпустит документальный сериал про Карлоса Алькараса

Netflix в 2025 году выпустит документальный сериал про Карлоса Алькараса
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Стриминговый сервис Netflix в 2025 году выпустит документальный сериал, который расскажет о сезоне 2024 года четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Доброе утро чемпиону Уимблдона. В 2025 году на Netflix выйдет совершенно новый документальный сериал, рассказывающий о сезоне 2024 года Карлоса Алькараса!» — сообщается в социальных сетях Netflix.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

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