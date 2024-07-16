Роман Сафиуллин в трёх сетах уступил Карбальес-Баэне в первом круге турнира в Бостаде
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Сегодня, 16 июля, состоялся матч первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин встречался с испанцем Роберто Карбальес-Баэной (54-й в рейтинге ATP). Игра закончилась со счётом — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу теннисиста из Испании.
Бостад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 12:05 МСК
54
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
2 : 1
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|7 7
|6
|
|6 3
|3
67
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча продолжалась 2 часа 57 минут. Российский теннисист выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету испанца три эйса, ни одной двойной ошибки и 4 выигранных брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала турнира в Швеции Карбальес-Баэна встретится с победителем матча между казахстанским теннисистом Денисом Евсеевым и французом Александром Мюллером.
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