Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Бостаде
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) сыграет с аргентинцем Тьяго Тиранте (121-й в рейтинге ATP). Спортсмен из Аргентины в матче первого раунда в трёх сетах обыграл португальца Жайме Фарию — 3:6, 6:1, 6:4.
Бостад. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 11:00 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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121
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Первый сеяный на турнире в Швеции Андрей Рублёв из-за высокого рейтинга освобождён от матча в первом круге. Российский и аргентинский теннисисты никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.
Турнир в Бостаде с призовым фондом € 579 320 проходит с 15 по 21 июля.
Напомним, в первом круге Уимблдона-2024 Рублёв уступил другому аргентинцу 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).
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