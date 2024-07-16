Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Бостаде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) сыграет с аргентинцем Тьяго Тиранте (121-й в рейтинге ATP). Спортсмен из Аргентины в матче первого раунда в трёх сетах обыграл португальца Жайме Фарию — 3:6, 6:1, 6:4.

Первый сеяный на турнире в Швеции Андрей Рублёв из-за высокого рейтинга освобождён от матча в первом круге. Российский и аргентинский теннисисты никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Турнир в Бостаде с призовым фондом € 579 320 проходит с 15 по 21 июля.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2024 Рублёв уступил другому аргентинцу 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).