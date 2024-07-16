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Рафаэль Надаль рассказал, сожалеет ли, что пропустил тур на траве

Рафаэль Надаль рассказал, сожалеет ли, что пропустил тур на траве
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, сожалеет ли, что пропустил тур на траве в этом году.

«Я люблю играть в теннис. После «Ролан Гаррос» меня огорчило то, что всего неделю назад я смог тренироваться на том уровне физической подготовки, который был мне необходим, чтобы дать себе шанс быть конкурентоспособным на траве. Именно поэтому решил продолжить тренировки, чтобы посмотреть, как моё тело отреагирует на перспективу Игр. Не выходить на траву было правильным решением», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) Рафаэль Надаль и Каспер Рууд обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу — 6:1, 6:4.

В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.

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