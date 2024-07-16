Шнайдер вышла во второй круг турнира в Будапеште, обыграв Штолляр

28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) обыграла 280-ю ракетку мира венгерскую теннисистку Фанни Штолляр со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
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Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Штолляр пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В следующем круге Шнайдер сыграет со 183-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Макаровой, которая в первом круге турнира в Будапеште обыграла венгерскую теннисистку Тимю Бабош со счётом 6:3, 6:1.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.
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