«Отправил ему сообщение». Надаль — о предстоящем матче с Лео Боргом в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о сегодняшнем мачте с 21-летним шведским теннисистом 467-й ракеткой мира Лео Боргом.

«Я отправил ему сообщение, когда увидел жеребьёвку, и сказал, что мне нужна уверенность в Кубке Лэйвера, поэтому не должен давать ему правильную тактику. Это матч первого круга, так что, конечно, будет особое чувство – играть против сына Бьорна, который обладает всем, что он представляет в истории тенниса. Нужно продолжать придерживаться идеи, быть готовым играть на хорошем уровне», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Надаль и Борг встретятся в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Лео является сыном Бьорна Борга — бывшей первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема».