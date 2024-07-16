БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отправил ему сообщение». Надаль — о предстоящем матче с Лео Боргом в Бостаде

«Отправил ему сообщение». Надаль — о предстоящем матче с Лео Боргом в Бостаде
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о сегодняшнем мачте с 21-летним шведским теннисистом 467-й ракеткой мира Лео Боргом.

«Я отправил ему сообщение, когда увидел жеребьёвку, и сказал, что мне нужна уверенность в Кубке Лэйвера, поэтому не должен давать ему правильную тактику. Это матч первого круга, так что, конечно, будет особое чувство – играть против сына Бьорна, который обладает всем, что он представляет в истории тенниса. Нужно продолжать придерживаться идеи, быть готовым играть на хорошем уровне», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Надаль и Борг встретятся в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Лео является сыном Бьорна Борга — бывшей первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема».

Календарь турнира в Ботсаде
Сетка турнира в Бостаде
Материалы по теме
«Особенный момент в моей карьере». Лео Борг — о предстоящем матче с Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android