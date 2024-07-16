Александр Мюллер получил угрозы об убийстве в социальных сетях

103-я ракетка французский теннисист Александр Мюллер опубликовал угрозы от подписчика в своих социальных сетях. Спортсмен отреагировал на сообщение, поинтересовавшись информацией о гильзах у поклонников.

«Ты умрёшь… Ты мертвец...» — написал сообщение пользователь в социальных сетях теннисиста, прикрепив фотографию с гильзами.

На данный момент нет точной информации о том, что стало причиной подобных угроз в адрес французского теннисиста.

Напомним, сегодня, 16 июля, Мюллер не смог выйти во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Спортсмен уступил в матче первого круга представителю Казахстана 160-й ракетке мира Денису Евсееву. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу казахстанского теннисиста.