Маттео Берреттини одержал победу в первом круге грунтового турнира в Гштааде
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
Гштаад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
110
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 2
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|7 7
82
Маттео Берреттини
М. Берреттини
В матче первого круга Берреттини (6) со счётом 6:4, 7:6 (7:2) обыграл 110-ю ракетку мира представителя Аргентины Педро Качина.
Встреча Берреттини с Качином продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Маттео пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Педро два эйса, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Берреттини в Гштааде станет 142-й номер мирового рейтинга Даниэль-Элаи Галан из Колумбии.
Отметим, что сам Берреттини в данный момент занимает 82-ю строчку рейтинга ATP.
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