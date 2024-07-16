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Маттео Берреттини одержал победу в первом круге грунтового турнира в Гштааде

Маттео Берреттини одержал победу в первом круге грунтового турнира в Гштааде
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Гштаад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Педро Качин
110
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Маттео Берреттини
82
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

В матче первого круга Берреттини (6) со счётом 6:4, 7:6 (7:2) обыграл 110-ю ракетку мира представителя Аргентины Педро Качина.

Встреча Берреттини с Качином продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Маттео пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Педро два эйса, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Берреттини в Гштааде станет 142-й номер мирового рейтинга Даниэль-Элаи Галан из Колумбии.

Отметим, что сам Берреттини в данный момент занимает 82-ю строчку рейтинга ATP.

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