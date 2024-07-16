Рафаэль Надаль объяснил, в чём Карлос Алькарас превосходит его, Федерера и Джоковича

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в очередной раз комплиментарно высказался о 21-летнем соотечественнике Карлосе Алькарасе, сравнив его с игроками «Большой тройки».

«Уровень тенниса Карлоса очень высок. Если у него получится избегать травм, он будет на вершине. Конечно, там будет и Синнер, я вижу их впереди планеты всей, без сомнения. Я не считаю, что в туре много игроков, способных остановить его.

Карлос – фаворит каждого турнира на любом покрытии, куда он заявляется. И в моём поколении такого не было. Я был фаворитом на грунте, на траве был Роджер. На харде – Роджер и Новак, чуть позже и я. Но никто из нас не был фаворитом перед каждым турниром», — приводит слова Надаля Lequipe.