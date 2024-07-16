Фото: сын Рафаэля Надаля следит за матчем отца в Бостаде у матери на руках

Рафаэль Надаль-младший, почти двухлетний сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поддерживает отца на трибунах во время его матча на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Маленький Рафаэль смотрит матч на коленях мамы Марии Перелло.

Сегодня, 16 июля, 38-летний Надаль (WC) проводит свой стартовый матч в одиночном разряде турнира в Бостаде. Он встречается с 21-летним сыном Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира). Испанец выиграл первый сет со счётом 6:3. В данный момент идёт вторая партия поединка (1:1 по геймам).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Лео Борг в первом круге турнира в Бостаде.