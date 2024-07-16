Фото: сын Рафаэля Надаля следит за матчем отца в Бостаде у матери на руках
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Рафаэль Надаль-младший, почти двухлетний сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поддерживает отца на трибунах во время его матча на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Маленький Рафаэль смотрит матч на коленях мамы Марии Перелло.
Бостад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 17:25 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
461
Лео Борг
Л. Борг
Сегодня, 16 июля, 38-летний Надаль (WC) проводит свой стартовый матч в одиночном разряде турнира в Бостаде. Он встречается с 21-летним сыном Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира). Испанец выиграл первый сет со счётом 6:3. В данный момент идёт вторая партия поединка (1:1 по геймам).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Лео Борг в первом круге турнира в Бостаде.
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