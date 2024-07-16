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Алина Корнеева вернулась к тренировкам на корте после травмы

Алина Корнеева вернулась к тренировкам на корте после травмы
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вернулась к тренировкам на корте после травмы.

Ранее стало известно, что Корнеева перенесла операцию на кисти из нестабильности сухожилия.

На старте текущего сезона российская теннисистка впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина Корнеева успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо. В прошлом году Корнеева выиграла два юниорских турнира «Большого шлема».

Напомним, последний раз Алина Корнеева выходила на корт в феврале на турнире серии «челленджер» в Мумбае (Индия).

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