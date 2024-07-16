Сафиуллин в паре с Аррибаже вышли на Надаля с Руудом в четвертьфинал турнира в Бостаде

67-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вместе с 23-летним французом Тео Аррибаже вышел в четвертьфинал парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Соревнования проходят на грунтовом покрытии.

В стартовом матче Сафиуллин и Аррибаже ровно за 1 час обыграли тандем Кэмерона Норри (Великобритания) с Мариано Навоне (Аргентина). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянина и француза.

В рамках прошедшей встречи Сафиуллин и Аррибаже ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Норри и Навоне ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал парного турнира в Бостаде Сафиуллин и Аррибаже сразится с парой Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) (WC).