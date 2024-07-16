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38-летний Рафаэль Надаль уверенно обыграл сына Бьорна Борга на турнире в Бостаде

38-летний Рафаэль Надаль уверенно обыграл сына Бьорна Борга на турнире в Бостаде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Бостад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 17:25 МСК
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Лео Борг
461
Швеция
Лео Борг
Л. Борг

В матче первого круга 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC). Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль уступил в первом круге немцу Александру Звереву).

Встреча Надаля с Боргом-младшим продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Надаль пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету юного Борга два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).

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