38-летний Рафаэль Надаль уверенно обыграл сына Бьорна Борга на турнире в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В матче первого круга 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC). Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль уступил в первом круге немцу Александру Звереву).

Встреча Надаля с Боргом-младшим продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Надаль пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету юного Борга два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).