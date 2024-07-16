38-летний Рафаэль Надаль уверенно обыграл сына Бьорна Борга на турнире в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В матче первого круга 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC). Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль уступил в первом круге немцу Александру Звереву).
Встреча Надаля с Боргом-младшим продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Надаль пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету юного Борга два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).
- 16 июля 2024
-
19:10
-
19:04
-
18:58
-
18:48
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
17:50
-
17:44
-
17:25
-
16:33
-
15:08
-
15:00
-
14:56
-
14:43
-
14:18
-
14:12
-
13:13
-
12:39
-
12:33
-
12:17
-
12:10
-
11:49
-
10:57
-
10:40
-
10:21
-
09:50
-
09:49
-
09:24
-
04:37
-
00:40
-
00:37
-
00:20
-
00:01
- 15 июля 2024
-
23:40