Надаль одержал первую с 2005 года победу в Бостаде. Тогда он в 19 лет завоевал титул

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал свою первую с 2005 года победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Сегодня, 16 июля, 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC) в первом круге турнира в Бостаде. Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль проиграл в первом круге немцу Александру Звереву).

В последний раз Надаль выступал в Бостаде в 2005 году. Тогда ему было 19 лет, и он завоевал титул.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).