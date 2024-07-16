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Рафаэль Надаль пошутил о том, что одержал победу в Бостаде впервые за 19 лет

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль забавно прокомментировал тот факт, что одержал первую за 19 лет победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Сегодня, 16 июля, 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC) в первом круге турнира в Бостаде.

Напомним, в последний раз Надаль одержал победу в Бостаде в 2005 году. Тогда 19-летний Рафаэль завоевал титул.

«Чувствую себя отлично. Я защищаю титул», — сказал Надаль в интервью на корте и рассмеялся. Реплика испанца вызывала смех и у публики.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).