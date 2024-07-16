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Надаль — о победе над Лео Боргом: для меня честь играть с сыном легенды нашего вида спорта

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал успешный старт в одиночном разряде грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Сегодня, 16 июля, 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC) в первом круге турнира в Бостаде.

Напомним, Бьорн Борг – бывшая первая ракетка мира, 11-кратный чемпиона мэйджоров (6 титул на «Ролан Гаррос» и 5 титулов на Уимблдоне).

«Для меня огромная честь играть с сыном одной из величайших легенд в истории нашего вида спорта. Я думаю, Лео сыграл хорошо. И у него ещё всё впереди», — сказал Надаль в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).