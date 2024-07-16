Видеообзор первой с 2005 года победы Надаля на турнире в Бостаде
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Сегодня, 16 июля, в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC).
Бостад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 17:25 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
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461
Лео Борг
Л. Борг
«Чемпионат» предлагает ознакомиться c видеообзором матча между Надалем и Лео Боргом.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль уступил в первом круге немцу Александру Звереву).
За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).
Комментарии
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