Видеообзор первой с 2005 года победы Надаля на турнире в Бостаде

Сегодня, 16 июля, в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться c видеообзором матча между Надалем и Лео Боргом.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль уступил в первом круге немцу Александру Звереву).

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).