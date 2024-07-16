Карлос Алькарас опубликовал редкое фото с мамой, отцом и братьями

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал редкое семейное фото. Оно было сделано на балу чемпионов Уимблдона-2024.

К снимку Алькарас добавил эмодзи «сердце» и «улыбка».

Фото: пресс-служба Уимблдона

На фото, помимо Алькараса, запечатлены его мать, отец и три его брата (Альваро, Серхио и Хайме). Отметим, что 12-летний Хайме тоже профессионально занимается теннисом.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича. Однако в прошедшем розыгрыше испанцу понадобилось для этого лишь три сета (в 2023 году — пять). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу юного испанца.