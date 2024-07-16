Арина Соболенко опубликовала видео о том, как проходит её утро в отпуске

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежее видео о том, как она проводит своё утро в последнее время.

Напомним, прошлогодняя полуфиналистка Соболенко отказалась от участия в прошедшем Уимблдоне-2024 из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма. Турнир выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 чешка Барбора Крейчикова.

«Как выглядит моя утренняя рутина в последнее время», — подписала видео Соболенко, добавив эмодзи «кофе», «бег», «клубника» и «бицепс».

Соболенко не поедет на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Во время данных соревнований она выступит на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).