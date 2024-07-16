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Донской: думаю, для Джоковича Уимблдон-2024 был последним шансом выиграть ещё один ТБШ

Донской: думаю, для Джоковича Уимблдон-2024 был последним шансом выиграть ещё один ТБШ
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Российский теннисист Евгений Донской высказался о поражении 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.

Напомним, в финале травяного мэйджора Джокович уступил 21-летнему испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 2:6, 6:7 (4:7). Для Новака это второе подряд поражение от Алькараса в финале Уимблдона. В 2024 году 37-летний Джокович ещё ни разу не обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга.

«Я думаю, что для Джоковича последним шансом выиграть турнир «Большого шлема» был Уимблдон. Это только моя интуиция – теннисиста, который когда-то бегал с ракеткой и более-менее перекидывал. Новак уже много раз доказывал обратное», — сказал Донской в эфире «Больше! Лайв».

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