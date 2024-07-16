«Нет задачи в 12 лет стать первой ракеткой мира». Сафина — о подборе тренеров для детей

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина высказалась о подборе тренеров для детей, начинающих заниматься теннисом.

«Когда родители пятилетних детей спрашивают, какого [выбрать] индивидуального тренера, я говорю: никакого! У нас желание, чтобы игрок в пять лет стал первой ракеткой мира. А в Италии и Испании дети до 18 лет не понимают серьёзность этого вида спорта. Им надо закончить школу, получается, неплохо тренироваться. Они ездят на местные турниры, набираются опыта, возможно, только в 22-23 года входят в сотню. Нет задачи в 12 лет стать первой ракеткой мира, потому что карьера длинная.

Когда родители говорят: «В пять лет нужны индивидуальные тренеры, и по ОФП, я по теннису», я пытаюсь объяснить, что до 18 лет ребёнок устанет играть. Это непростой вид спорта. Он прекрасный, но физически и эмоционально выматывает», — сказала Сафина в эфире «Больше! Лайв».