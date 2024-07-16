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Мыскина — о Паолини: она теннисистка, которая «играет головой», на это интересно смотреть

Мыскина — о Паолини: она теннисистка, которая «играет головой», на это интересно смотреть
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина высоко оценила уровень игрового интеллекта двукратной финалистки турниров «Большого шлема» итальянки Ясмин Паолини.

«Интересно смотреть на теннисистов, которые «играют головой»: и пойдут вперёд, когда надо, и могут на бегу сыграть короткий кросс. Это про Паолини. Она прекрасно знает свои слабые стороны. У Паолини не будет подачи 200 км/ч, но она может её грамотно использовать», — сказала Мыскина в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне. Ранее итальянка дебютировала в топ-5 мирового рейтинга WTA.

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