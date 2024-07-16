Свёнтек показала свою новую ракетку, выполненную из конструктора Lego

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек поделилась кадрами новой ракетки в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Свёнтек

«После половины сезона, наполненного вызовами и хорошими моментами, у меня появилось буквально несколько дней, чтобы расслабиться и отдохнуть в одном красивом уголке Польши… Я снова на корте. Взяла с собой ракетку из конструктора Lego на тренировку. Их команда раздвинула границы воображения и реальности, создав эту ракету специально для меня», — написала представительница Польши в своих социальных сетях.

Напомним, в январе этого года Свёнтек заключила партнёрское соглашение с датской компанией Lego Group. На прошедшем Уимблдоне Ига сенсационно проиграла Юлии Путинцевой в третьем круге. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу теннисистки из Казахстана.