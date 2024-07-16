Донской: если Джокович будет возить сына по турнирам, конечно, это поможет карьере Стефана

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением касательно случаев, когда будущих профессиональных игроков тренируют близкие им люди.

В частности, Донской оценил перспективы Стефана Джоковича – сына 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Стефану скоро исполнится 10 лет, он активно тренируется вместе с отцом и уже выиграл титул на одном из клубных турниров.

«Старший брат Саши Зверева Миша играл на больших турнирах. Саша всегда с ним тренировался и спарринговался. Вариться в этой каше, показывать, как всё происходит, очень важно.

Про братьев Новака Джоковича были такие же разговоры: «Вот как заиграл, вы бы его видели! Новак его будет поднимать». Сейчас – про сына. Если Новак будет возить его по турнирам, это, конечно, поможет», — сказал Донской в эфире «Больше! Лайв».