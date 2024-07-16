Менеджер ASICS описала человеческие качества Паолини

Менеджер по спортивному маркетингу ASICS Яна Бокарёва описала человеческие качества пятой ракетки мира итальянской теннисистки Ясмин Паолин.

«Ясмин – потрясающий человек, очень открытый и простой. Она не хочет иметь агента, часто звонит мне напрямую. Мы что-то обсуждаем, смеёмся», — сказала Бокарёва в эфире «Больше! Лайв».

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:6. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.