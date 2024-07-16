«Бот вернулся!» Фритц, Пол и Тиафо отреагировали на первый матч Опелки за два года

Американские теннисисты Тейлор Фритц (11-я ракетка мира), Фрэнсис Тиафо (30-я ракетка мира) и Томми Пол (13-я ракетка мира) забавно отреагировали в социальных сетях на возвращение в тур своего соотечественника Райлли Опелки.

Фрэнсис Тиафо: Рад видеть этого человека в семье.

Тейлор Фритц: Бот вернулся!

Томми Пол: Бот!!!

Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).

Во втором круге турнира в Ньюпорте 26-летний Опелка сыграет с 25-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино.