Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Кэмероном Норри на турнире в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о том, какую информацию о своём состоянии получил после победы над Лео Боргом в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

За выход в четвертьфинал соревнований 38-летний Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).

— Нашли ли вы ответы, за которыми пришли сюда?

— Я никогда не нахожу ответов (смеётся). Я просто выполняю свою работу. По правде говоря, сегодня был не тот день, чтобы играть на невероятном уровне, условия не позволяли мне этого. Это был день, когда я провёл хорошую игру, оставался сосредоточенным весь матч. Я не искал ответов, я искал убедительную победу. Она даёт мне шанс сыграть ещё раз, и я надеюсь, что в четверг погода будет лучше в матче с таким хорошим игроком, как Кэмерон. Это будет хорошим испытанием для меня, но уже другой историей», — приводит слова Надаля Lequipe.