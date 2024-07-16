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Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Кэмероном Норри на турнире в Бостаде

Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Кэмероном Норри на турнире в Бостаде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о том, какую информацию о своём состоянии получил после победы над Лео Боргом в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Бостад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 17:25 МСК
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Лео Борг
461
Швеция
Лео Борг
Л. Борг

За выход в четвертьфинал соревнований 38-летний Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).

— Нашли ли вы ответы, за которыми пришли сюда?
— Я никогда не нахожу ответов (смеётся). Я просто выполняю свою работу. По правде говоря, сегодня был не тот день, чтобы играть на невероятном уровне, условия не позволяли мне этого. Это был день, когда я провёл хорошую игру, оставался сосредоточенным весь матч. Я не искал ответов, я искал убедительную победу. Она даёт мне шанс сыграть ещё раз, и я надеюсь, что в четверг погода будет лучше в матче с таким хорошим игроком, как Кэмерон. Это будет хорошим испытанием для меня, но уже другой историей», — приводит слова Надаля Lequipe.

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