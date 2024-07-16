Надаль: приятно, что Лео Борг хочет добиться успеха в том же виде спорта, что и его отец

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о победе над 21-летним Лео Боргом на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Лео – сын 11-кратного чемпиона мэйджоров бывшей первой ракетки мира шведа Бьорна Борга.

«Для меня большая честь играть с его сыном. Имя Борга по-прежнему имеет большое влияние в мире тенниса. Приятно видеть, что его сын пытается добиться успеха в том же виде спорта, что и его отец, который был одной из величайших легенд в истории тенниса. Я думаю, что это был хороший матч, он сыграл хорошо. Для меня же важно продолжать», — приводит слова Надаля Lequipe.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).