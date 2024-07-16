Рафаэль Надаль высказался о своём падении в матче с Лео Боргом на турнире в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о последствиях падения в первом сете матча с Лео Боргом в стартовом раунде грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Надаль одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

— Мы видели, как вы упали в первом сете. Ничего серьёзного?

— Никаких проблем. Я просто немного опасался делать определённые движения. На таких кортах можно играть под дождём, но становится очень скользко, и трудно найти правильный баланс, чтобы ударить по мячу. Я не привык к этому. И зрелище не очень хорошее, потому что вы не можете двигаться как обычно, во всяком случае, это то, что происходит со мной», — приводит слова Надаля Lequipe.