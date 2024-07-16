Руне обыграл Марожана в первом круге грунтового турнира в Гамбурге

17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче первого круга он в двух сетах обыграл представителя Венгрии 45-ю ракетку мира Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.

Встреча продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Марожана два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Ранее стало известно, что Хольгер Руне примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердила Федерация тенниса Дании на своём сайте.