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Руне обыграл Марожана в первом круге грунтового турнира в Гамбурге

Руне обыграл Марожана в первом круге грунтового турнира в Гамбурге
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче первого круга он в двух сетах обыграл представителя Венгрии 45-ю ракетку мира Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.

Гамбург (м). 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 19:40 МСК
Фабиан Марожан
45
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Хольгер Руне
17
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Марожана два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Ранее стало известно, что Хольгер Руне примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердила Федерация тенниса Дании на своём сайте.

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