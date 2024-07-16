Руне обыграл Марожана в первом круге грунтового турнира в Гамбурге
Поделиться
17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В матче первого круга он в двух сетах обыграл представителя Венгрии 45-ю ракетку мира Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.
Гамбург (м). 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 19:40 МСК
45
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Марожана два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Ранее стало известно, что Хольгер Руне примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердила Федерация тенниса Дании на своём сайте.
Комментарии
- 16 июля 2024
-
22:37
-
22:36
-
22:20
-
22:08
-
21:59
-
21:27
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:32
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:35
-
19:28
-
19:10
-
19:04
-
18:58
-
18:48
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
17:50
-
17:44
-
17:25
-
16:33
-
15:08
-
15:00
-
14:56
-
14:43
-
14:18
-
14:12
-
13:13
-
12:39