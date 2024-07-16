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Собаки Каспера Рууда получили аккредитации на турнир в Бостаде. Одну из них зовут Рафа

Собаки Каспера Рууда получили аккредитации на турнир в Бостаде. Одну из них зовут Рафа
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежской теннисист Каспер Рууд поделился забавной новостью с грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Она состоит в том, что его собаки Рафа и Баджас получили официальные аккредитации на данные соревнования.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Фото: из личного архива Каролины Рууд

«Ой боже, Рафа получил персональный бейдж в Бостаде», — прокомментировала данную новость сестра Рууда Каролина.

На турнире в Бостаде Рууд (помимо одиночного разряда) играет в паре с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Норвежец и испанец успешно преодолели первый раунд соревнований. За выход в полуфинал Рууд и Надаль сразятся с парой Роман Сафиуллин (Россия)/Тео Аррибаже (Франция).

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