Собаки Каспера Рууда получили аккредитации на турнир в Бостаде. Одну из них зовут Рафа

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежской теннисист Каспер Рууд поделился забавной новостью с грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Она состоит в том, что его собаки Рафа и Баджас получили официальные аккредитации на данные соревнования.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Фото: из личного архива Каролины Рууд

«Ой боже, Рафа получил персональный бейдж в Бостаде», — прокомментировала данную новость сестра Рууда Каролина.

На турнире в Бостаде Рууд (помимо одиночного разряда) играет в паре с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Норвежец и испанец успешно преодолели первый раунд соревнований. За выход в полуфинал Рууд и Надаль сразятся с парой Роман Сафиуллин (Россия)/Тео Аррибаже (Франция).