Бенуа Пэр выиграл первый матч на траве за пять лет. Сразу после победы он позвонил маме

Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр одержал свою первую за пять лет победу на травяном турнире уровня ATP.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Нью-Порте (США). В первом круге соревнований Пэр, занимающий 227-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) обыграл 113-ю ракетку мира американца Захари Свайду. Поединок продлился 1 час и 51 минуту.

Для Пэра эта победа к тому же стала лишь второй в сезоне на уровне тура. Первую он одержал в конце января в матче с британцем Энди Марреем.

Одержав победу, француз созвонился с кем-то через FaceTime.

«Я звонил своей маме, это была она. Я знаю, что она смотрела матч во Франции и очень переживала», — объяснил свой поступок Пэр в интервью на корте.