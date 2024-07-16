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Бенуа Пэр выиграл первый матч на траве за пять лет. Сразу после победы он позвонил маме

Бенуа Пэр выиграл первый матч на траве за пять лет. Сразу после победы он позвонил маме
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Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр одержал свою первую за пять лет победу на травяном турнире уровня ATP.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Нью-Порте (США). В первом круге соревнований Пэр, занимающий 227-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) обыграл 113-ю ракетку мира американца Захари Свайду. Поединок продлился 1 час и 51 минуту.

Для Пэра эта победа к тому же стала лишь второй в сезоне на уровне тура. Первую он одержал в конце января в матче с британцем Энди Марреем.

Одержав победу, француз созвонился с кем-то через FaceTime.

«Я звонил своей маме, это была она. Я знаю, что она смотрела матч во Франции и очень переживала», — объяснил свой поступок Пэр в интервью на корте.

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